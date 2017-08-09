"Польська залізниця лова-лова": герой треш-кліпу Зібров відповів, чи хотів би очолити "Укрзалізницю" (відео)

Народний артист України Павло Зібров відповів журналістам на запитання про те, чи хотів би очолити "Укрзалізницю" після відставки її керівника Войлцеха Балчуна. Співак в ефірі 112 Україна зізнався, що не планує подавати свою кандидатуру на цю посаду.

"Я б очолив польську залізницю. Тобто взаємообмін такий нормальний: Балчуна сюди, мене туди. Була така пропозиція у моєму кліпі", – пожартував артист.

Читайте такожБальчун про бажання Зіброва очолити польську залізницю: "Якщо пан пройде конкурс, то хто знає..."

Зібров водночас зазначив, що не хоче реформувати українську залізницю й не братиме участь у конкурсі.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, український гурт "Плюшевий Бруклін" у своєму кліпі запропонував полякам призначити народного артиста України Павла Зіброва головою польської залізниці. Музиканти заявляли, що такий крок був би відповіддю на призначення головою "Укрзалізниці" польського рокера Войцеха Бальчуна.

У свою чергу, екс-голова "Укрзалізниці", рокер Войцех Бальчун був не проти призначення народного артиста України Павла Зіброва очільником польської залізниці, але якщо той пройде відповідний конкурс.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України звільнив голову державної компанії "Укрзалізниця" Войцеха Балчуна.