З Ющенком стався курйоз в електричці (фото)

Третього президента України Віктора Ющенка на польському кордоні не впізнав прикордонник. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила його прес-секретар Ірина Ванникова.

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"На польському кордоні до екс-президента Ющенка підходить прикордонник-поляк. Каже дуже чемно: Ви подібні до українського пана президента. Мовляв, це вам комплімент, шановний", - йдеться у її повідомленні.

У відповідь на це Ющенко, за словами Ванникової, скромно промовчав, нібито шифруючись. Та його "здали" пасажири електрички, які сказали: "Це і є наш президент. Хіба його можна не впізнати?".

Як повідомляв УНІАН, раніше провідниця потяга не впізнала віце-прем'єра України Климпуш-Цинцадзе.