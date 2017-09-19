Саакашвілі стверджує, що в АП є склад готівки для підкупу депутатів

Міхеїл Саакашвілі стверджує, що на першому поверсі Адміністрації президента розташований склад готівки. Про це він сказав на брифінгу під АП, передає "Українська правда".

"У них там цілий склад на першому поверсі. Цілий склад готівки", – заявив він, показуючи на будівлю АП.

"Там зберігають гроші для підкупу депутатів", – переконаний Саакашвілі.

При цьому він запевнив, що у нього немає жодного особистого конфлікту з Петром Порошенком.

"У мене немає особистого конфлікту з Порошенком. Порошенко є лише частиною системи, але головна проблема – і з ним, і з олігархами, які вбивають країну", – сказав Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі у вівторок приїхав до Києва, де з 12:00 проводить зустріч під Адміністрацією Президента.

10 вересня позбавленому українського громадянства екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску "Шегині". Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували його, депутатів і громадських діячів, і буквально "внесли" їх на територію України.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі супроводжували народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, а також колишній глава СБУ Валентин Наливайченко. Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.