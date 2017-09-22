З Кличком-молодшим стався курйоз у літаку (фото)

19:01, 22 вересня 2017
Курйози
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Дитина підійшла до Кличка-молодшого, не знаючи хто він, та попросила сфотографуватися, бо так хоче її мама.

Соня не знала, з ким вона фотографується / фото facebook.com/klitschkobrotherscom/

У літаку до українського боксера Володимира Кличка прийшла дівчинка Соня, яка попросила сфотографуватися з ним. Про це повідомляється на Facebook-сторінці klitschko-brothers.com.

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"Привіт, я не знаю, хто ти, але мама хоче, щоб я з тобою сфотографувалася", - сказала дитина, підійшовши до нього.

Як повідомляв УНІАН, третього президента України Віктора Ющенка на польському кордоні не впізнав прикордонник. 

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Теги: #курйоз із Кличком#Володимира Кличка не впізнали#Кличко в літаку