З Кличком-молодшим стався курйоз у літаку (фото)

У літаку до українського боксера Володимира Кличка прийшла дівчинка Соня, яка попросила сфотографуватися з ним. Про це повідомляється на Facebook-сторінці klitschko-brothers.com.

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"Привіт, я не знаю, хто ти, але мама хоче, щоб я з тобою сфотографувалася", - сказала дитина, підійшовши до нього.

Як повідомляв УНІАН, третього президента України Віктора Ющенка на польському кордоні не впізнав прикордонник.