З Кличком-молодшим стався курйоз у літаку (фото)
19:01, 22 вересня 2017Курйози
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Дитина підійшла до Кличка-молодшого, не знаючи хто він, та попросила сфотографуватися, бо так хоче її мама.
Соня не знала, з ким вона фотографується / фото facebook.com/klitschkobrotherscom/
У літаку до українського боксера Володимира Кличка прийшла дівчинка Соня, яка попросила сфотографуватися з ним. Про це повідомляється на Facebook-сторінці klitschko-brothers.com.
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"Привіт, я не знаю, хто ти, але мама хоче, щоб я з тобою сфотографувалася", - сказала дитина, підійшовши до нього.
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