Добряче поганяла працівників стадіону: білка вторглася на футбольне поле й стала популярною у Twitter (фото, відео)

12:31, 25 жовтня 2017
Курйози
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Тваринка повеселила вболівальників перед грою.

Білка вдерлася на поле / фото twitter.com/ManCityRUl

Перед стартом матчу 4-го раунду Кубка англійської ліги між "Манчестер Сіті" та "Вулверхемптоном" на поле вибігла білочка.

Пухнаста гостя повеселила глядачів на "Етіхад" та добряче поганяла працівників стадіону, які не могли зловити її, передає Проспорт.

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Уболівальники пожартували, що білка має фантастичну техніку й "Сіті" має купити її за 100 мільйонів. 

Після цього перфомансу тваринки у Twitter з’явився акаунт Білка з "Етіхад". 


Як повідомляв УНІАН, у серпні під час бейсбольного матчу між "Сент-Луїс Кардиналс" і "Канзас Сіті Роялс" на поле вибігло кошеня, зупинило гру і покусало стюарда.

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Теги: #білка на полі#білка у Twitter