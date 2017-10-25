Добряче поганяла працівників стадіону: білка вторглася на футбольне поле й стала популярною у Twitter (фото, відео)

Перед стартом матчу 4-го раунду Кубка англійської ліги між "Манчестер Сіті" та "Вулверхемптоном" на поле вибігла білочка.

Пухнаста гостя повеселила глядачів на "Етіхад" та добряче поганяла працівників стадіону, які не могли зловити її, передає Проспорт.

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Уболівальники пожартували, що білка має фантастичну техніку й "Сіті" має купити її за 100 мільйонів.

Після цього перфомансу тваринки у Twitter з’явився акаунт Білка з "Етіхад".

They did a superb job of getting the squirrel off the pitch at the Etihad last nightpic.twitter.com/ZchFSmhJJk — 90min (@90min_Football) October 25, 2017





Як повідомляв УНІАН, у серпні під час бейсбольного матчу між "Сент-Луїс Кардиналс" і "Канзас Сіті Роялс" на поле вибігло кошеня, зупинило гру і покусало стюарда.