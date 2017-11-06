Розкрито таємницю дідуся на Tesla, який продавав мед біля метро у Києві (фото)

Дідусем на Tesla, що продавав мед біля метро Осокорки у столиці, виявився академік та пасічник Улянич Микола Васильович. Про це на своїй сторінці у Facebook написала нардеп Ганна Романова.

Читайте такожВодій Tesla жорстко провчив поліцейського (відео)

"Микола Васильович відмовився від цукру, м'яса й всіх шкідливих продуктів, щоранку займається в спортзалі, ходить на йогу, виробляє унікальний мед, пише книги, навчає бути молодими й здоровими, мріє побувати на Тибеті. А ще він фанат Ілона Маска, новітніх технологій та Tesla", - йдеться в її повідомленні.

У свою чергу, сам Улянич на своїй сторінці у Facebook пояснив, як зміг заробити на Tesla: "Спочатку купив порожню дачну ділянку 5 соток, поступово будував на ній пасіку (одноповерховий літній будиночок) з музеєм сучасного бджільництва. Потім купив у Міністерстві оборони списаний Кунг і переобладнав його під пересувну пасіку з механізацією всіх процесів на 18 вуликів і з кімнатою відпочинку. 3 роки тому все продав й отримав 37 тис. доларів, яких вистачило доплатити до обміняного мого автомобіля "Ніссан-Ліф".

Як повідомляв УНІАН, у Києві на Осокорках помітили дідуся на автомобілі Tesla, який торгував медом.