В Індії хірурги витягли з чоловіка сім кілограмів заліза

Хірурги однієї з клінік в місті Сатна (Індія) витягли з тіла пацієнта сім кілограмів сторонніх предметів,

Як пише Новое время з посиланням на The Independent, 35-річний Максуд Хан опинився у клініці після скарг на болі в шлунку.

Лікарі вирішили провести ендоскопію і були вражені, побачивши в шлунку 263 монети, 100 цвяхів, болтів і гайок, уламки скла, камінці тощо. Після цього чоловіка терміново прооперували, наразі його життю нічого не загрожує.

Медики припустили, що пацієнт має психічний розлад, і зазначили, що в їхній практиці таке зустрічається вперше.

Максуд Хан працює водієм, і клієнти часто розплачуються з ним дрібними грошима. Його близькі повідомили, що останнім часом він страждав від депресії, проте, навдивовиж, раніше сторонні предмети не завдавали йому особливого неспокою.

Після операції чоловік пообіцяв більше не вживати метал в їжу.

Також видання відзначило, що у 2015 році подібний випадок стався в місті Бхатінда в штаті Пенджаб. Тоді зі шлунка 34-річного витягли 40 монет, 150 цвяхів та інші сторонні предмети.