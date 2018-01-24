"Це щось із чимось": Саакашвілі повалявся на піску у трейлері свого фільму про Україну (відео)

Колишній губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі зняв фільм про Україну.

Його трейлер опублікований у Facebook.

Зйомки проходили в тому числі на березі Чорного моря за Затокою і Сергіївкою. Саакашвілі розповідав про рай для бізнесменів, який можна влаштувати в цьому районі – побудувати готелі, казино, створити десятки тисяч робочих місць.

«Це щось із чимось. Подивіться – простір і воля. Це краса! Це диво! Це щось із чимось...» – говорить він, після чого падає на мокрий пісок і розводить руками, ніби роблячи "снігове янголятко".

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Раніше на своїй сторінці у Facebook Саакашвілі оголосив, що майбутній фільм буде складатися з декількох частин: «Нова держава», «Нова економіка», «Нова армія», «Нова географія», «Нові технології» і «Нові люди».

«Поки що дуже сирий, чорний матеріал, але коли його закінчать, думаю, вийде дуже пізнавально», — сказав Саакашвілі.

У соцмережах відразу встигли пожартувати над цим досить безглуздим роликом. Так в одній зі спільнот анонсували вихід фільму Кевіна Спейсі "Уокер, бердянський прикордонник" з Чаком Норрісом і Майклом Саакашвілі в головних ролях. При цьому в трейлер були внесені невеликі сюжетні зміни.