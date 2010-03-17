Вчені виявили на Місяці радянського робота

Вчені виявили на знімках Місяця, переданих орбітальним зондом Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), радянський "Місяцехід-2". Фото місяцеходу та їх короткий опис доступні на порталі Universe Today, передає Лента.ру.

На фотографіях добре помітні залишені місяцеходом сліди. Дослідники змогли співвіднести ті або інші деталі на фотографіях із подіями, які відбувалися з місяцеходом. Так, на фото видно місце, де він кілька разів проїхав назад і вперед, щоб зібрати додаткові дані.

Також на знімках можна розгледіти сам апарат - його видно як невелику темну пляму.

"Місяцехід-2" опустився на поверхню земного супутника 15 січня 1973. На Місяць він був доставлений автоматичною міжпланетною станцією "Місяць-21". Конструктивно апарат не відрізнявся від свого попередника - "Місяцехода-1" (макет якого, що знаходиться на Землі, нещодавно прийняли за справжній місяцехід). За час своєї роботи "Місяцехід-2" подолав 37 кілометрів. Це рекорд для роботів, що працюють поза Землею.