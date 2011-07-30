37-кілограмового товстолоба впіймав рибалка на Тернопільщині

На Тернопільщині рибалка впіймав 37-кілограмового товстолоба. Як повідомляє районна газета «Народне слово», рекордних розмірів рибину упіймав 23-річний житель села Старий Вишнівець Збаразького району Руслан ГОЛОВАТЮК у місцевому ставку. При цьому він ледве зумів витягнути із води рибу, яка завдовжки має 1 м 30 см. Допомогли йому у цьому досвідчені рибалки, які рибалили поруч.

Найбільшою рибою, яку останнім часом ловили на Тернопільщині, був 20-кілограмовий короп, якого впіймали улітку минулого року спортсмени-рибалки із Чехії на Тернопільському ставі.