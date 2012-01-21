Китайці випустили планшет спеціально для комуністів

У Китаї випустили планшет Red Pad Number One, призначений спеціально для членів Комуністичної партії.

Апарат не з дешевих – він коштує приблизно 1600 доларів, тобто вдвічі більше, ніж iPad на азіатських ринках. Водночас Red Pad позиціонується як альтернатива "яблучному" планшету. Апарат працює на операційній системі Android 3.2 та оснащений процесором NVIDIA Tegra 2 і 16 Гб пам'яті. Роздільна здатність 9,7-дюймового екрану становить 1024х768 пікселів. Крім того, в Red Pad встановлені програми для доступу до урядових газет і блогів. А один з додатків надає доступ до офіційної документації та бази даних з контактами посадових осіб по всій Китайській Народній Республіці.

У масовий продаж апарат не надійде. Він поширюватиметься винятково серед членів партії та співробітників державних організацій.

ТСН