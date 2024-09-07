Якщо ви любите використовувати оливкову олію для приготування їжі, можливо, ви захочете переглянути, де ви її зберігаєте.

Оливкова олія є одним із найбільш використовуваних інгредієнтів: від хрусткої їжі та запобігання її прилипання до сковороди до додавання смаку та зменшення пригоряння. Але якщо, як і багато інших людей, ви зазвичай зберігаєте олію біля плити, у нас є для вас погані новини, пише Daily Record.

Так, за словами експертів компанії ZOE, яка займається оздоровленням кишечника, насправді це одне з найгірших місць, де можна зберігати олію. Співзасновники ZOE, професор Тім Спектор і Джонатан Вулф, поспілкувалися з Елізабет Бергер, дистриб’ютором високоякісних оливкових олій.

Джонатан пояснив, що якщо ви хочете отримати максимальну користь від смаку та користі для здоров’я якісної оливкової олії, "важливо, як ви її зберігаєте, готуєте з нею та як довго ви її споживали".

Відео дня

"З точки зору пляшки, найкращим є темне скло, і ви не повинні тримати її біля плити", - розповіла експерт.

Видання пояснює, що коли олія потрапляє на світло, вона окислюється, що, у свою чергу, змінює її смак. За словами експерта, проблема зберігання олії біля плити полягає в тому, що коливання температури означають, що олія не буде стабільною.

"Ви хочете тримати його там, де температура постійна. Тож подалі від плити, подалі від вікна, де температура буде досить сильно коливатися", - сказала Елізабет.

Вона також запропонувала альтернативу.

"Якщо ви можете зберегти її, ви завжди можете тримати її в шафі, можливо, там, де ви зберігаєте сіль, перець і таке інше", - каже експерт.

Інша річ, про яку слід пам’ятати, — чим швидше ви зможете використати пляшку якісної оливкової олії, тим краще, адже "у вас дуже, дуже високий вміст поліфенолів одразу після збору врожаю", тому перед Різдвом найкращий час року, щоб запастися оливковою олією.

"Через 18 місяців, ви знаєте, вона дійсно втрачає багато переваг для здоров’я поліфенолів, а також деякі смакові якості", – резюмувала Бергер.

Останні новини кулінарії

Кулінарка Мері Беррі поділилася ідеальним рецептом лимонного пирога. Підготовка займе менше 30 хвилин, приблизно 40 хвилин для приготування, і вийде 16 порцій.

За словами експерта, багато людей обожнюють лимонний пиріг. Але якщо перетворити його на пиріг на підносі, ви отримаєте менші порції, ідеальні для спільного смакування.

Вас також можуть зацікавити новини: