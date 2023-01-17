Цикало намагався відігріти один із замерзлих замків, коли в його руках вибухнув газовий пальник.

Російський поет-окупант Михайло Цикало з Оренбурзької області, який вижив на війні в Україні, самоліквідувався у своїй же військовій частині, пише OSINT-дослідник Іраклі Комахідзе.

26-річний сержант-контрактник 419-го навчального мотострілецького полку був у лавах окупантів навесні минулого року. Повернувся, як зазначає Комахідзе, додому цілим і неушкодженим.

Цикало служив інструктором взводу забезпечення.

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"В основному перебував у величезному ангарі з технікою, де взимку досить холодно і замерзають замки. 5 грудня 2022 року Цикало намагався відігріти один із замерзлих замків, коли в його руках вибухнув газовий пальник. Сержант отримав серйозні опіки і тільки 7 грудня відмучився", - пише експерт, посилаючись на місцеві ЗМІ.

Цикало любив літературу і писав вірші, публікуючи свої "твори" під псевдонімом "Silentum". В одному з віршів Цикало, іронічно, передрік свою дурну смерть: "Холодный путь сквозь жаркий разум / Зовёт меня вперёд во мраке. /Закрыты двери - путь свободен. /А свет вдали-потухший факел".

Втрати Росії в Україні - актуальні дані

Напередодні бійці 28-ї ОМБр імені Лицарів зимового походу ліквідували нахабного окупанта, який висунувся на позиції українського снайпера з лопатою.

З’явилися шокуючі кадри укритого тілами російських солдатів поля під Бахмутом, де російське командування за усяку ціну намагається прорвати оборону ЗСУ.

Тим часом у Кемеровську область прибув ще один потяг з тілами мертвих окупантів.

Також стало відомо про ліквідацію в Україні окупанта, що засвітився на відео штурму "Азовсталі" в Маріуполя. Загарбника поховали майже через місяць після своєї загибелі у Херсонській області.

Ліквідовано у боях й мобіка з загону "Барс", якого ще за життя пропагандисти охрестили ледь не "термінатором". А в Запорізькій області був знищений син топ-кадирівця Джамбулат Заураєв.

Крім того, з'явилося фото новорічного застілля самарських мобіків у ПТУ Макіївки, куди пізніше влупив HIMARS.

Російські терористи продовжують атакувати Соледар, не рахуючись зі своїми втратами. Нещодавно в мережу злили відео одного з провальних штурмів "вагнерівцями" міста, в результаті - всіх окупантів ліквідовано.

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