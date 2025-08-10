Ще кілька десятків років тому птахів у містах було набагато більше.

В українських містах все рідше можна зустріти горобців, нібито через те, що голуби відбирають в них кормову базу.

Але насправді ця причина не відповідає дійсності, сказав "Телеграфу" орнітолог та завідувач відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Василь Костюшин.

Фахівець зазначив, що конкуренція за їжу між двома видами птахів навряд чи існує.

"Років 20-30-40 тому було дуже багато людей, які годували птахів зерном, хлібом тощо. Були окремі майданчики (для годівлі птахів, — ред.) у парках. Зараз цього немає", - звернув увагу Костюшин.

Орнітолог зазначив, що зараз люди все менше годують птахів, тому "кормова база скоротилася". Проте орнітолог не вважає, що горобці зникли із міст.

"Проблема горобців надумана", - підкреслив фахівець і додав, що їх поменшало лише трохи.

Раніше науковці розповіли, які птахи можуть знищувати цілі полчища сарани. Вони зазначили, що в Україні багато птахів – від горобців до хижих птахів - які їдять сарану. Однак, одне з найбільш важливих місць у переліку "сараноїдів" займає білий лелека.

Орнітологи розповіли, що лелека взагалі полюбляє прямокрилих комах – коників, кобилок, цвіркунів, капустянок (вовчків), до них належить і сарана.

