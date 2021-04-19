За словами франчайзі з Флориди, навіть акція з оплатою за співбесіду не особливо допомагає привести претендентів до компанії.

У Флориді, США, Mcdonald's платить людям по 50 дол., якщо вони приходять на співбесіду. При цьому компанія досі відчуває дефіцит співробітників.

Читайте такожЕкс-співробітник Mcdonald's зізнався, що клав клієнтам додатковий нагетс (відео)Місцевий франчайзі Блейк Каспер, який володіє 60 ресторанами Mcdonald's у районі Тампи, розповів виданню Insider, що ідею винагороджувати кандидатів на співбесіді придумали його менеджери. Вони звернулися до такого способу після того, як Каспер доручив "зробити все що завгодно", але знайти нових працівників - і тепер він не проти платити за співбесіди.

За словами Каспера, повторне відкриття бізнесів, які хочуть наймати співробітників, а також підвищення допомоги з безробіття призвели до скорочення кількості претендентів: такі складнощі з пошуком співробітників останній раз виникали наприкінці 90-х.

Водночас бізнес Mcdonald's процвітає, говорить Каспер.

"Зараз ідеальний шторм... Є чимало людей з хорошими грошима, і вони ходять по магазинах. Але з іншого боку, ми дуже потребуємо допомоги", - зазначив керівник мережі ресторанів.

За словами Каспера, навіть акція з 50 дол. за співбесіду не особливо допомагає приводити претендентів на роботу.

Брак робочої сили змушує Каспера та інших франчайзі підвищувати також і заробітну плату. Зокрема, він думає над тим, щоб додати до оплати у 12 дол. за годину ще один долар - при тому, що початкова сума вже на 3 дол. вища від мінімальної зарплати у Флориді.

Березневе дослідження Національної федерації незалежного бізнесу США показало, що 42% власників малого бізнесу заявили про наявність вакансій, на які вони ніяк не можуть найняти людей.

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Переклад: Катерина Комолова