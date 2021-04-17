Іссик-кульський корінь – вкрай отруйна рослина; навіть зовнішнє застосування його в медицині недопустимо і небезпечне для життя.

Глава міністерства охорони здоров’я і соціального розвитку Киргизстану Алимкадир Бейшеналієв 16 квітня в прямому ефірі випив настій з аконіту і заявив, що рослина начебто допомагає лікувати коронавірус.

Про це пише Радио Азаттык.

Міністр сказав, що корінь йому порадив екс-президент країни, ще коли Бейшеналієв був звичайним лікарем. Глава держави навчив його розраховувати дозу і вживати рослину.

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«Я спробував відвар на своїх родичах, давав їм, їм ставало легше. Наші хлопці шукають цей корінь і збирають, ми тут готуємо ліки. Я щодня просив президента, щоби він сам визначав дозу. Ми кип’ятили іссик-кульський корінь і давали пацієнтам настій. У кого була легка форма коронавірусу, у тих після вжиття цього настою хвороба одразу ж проходила. Пацієнти з важкою формою приймали настій кілька днів», – поділився глава МОЗ.

Таким методом, стверджує Бейшеналієв, вилікували близько 300 пацієнтів. Після чого він випив у прямому ефірі підігріту у чайнику рідину з пляшки, у якій, за словами урядовця, знаходиться відвар іссик-кульського кореня.

Видання пише, що цей корінь має надзвичайну токсичність навіть у малих дозах. Експерти наголосили, що дія та ефект аконіту повністю не визначені. Іссик-кульський корінь – вкрай отруйна рослина; навіть зовнішнє застосування його в медицині недопустимо і небезпечне для життя.

У ВООЗ з обережністю сприйняли заяву глави киргизького глави МОЗ, зазначивши, що не мають даних про ефективність і безпечність Aconítum soongáricum.

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Автор: Яна Ставська