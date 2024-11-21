Тут можна побачити сніг не лише на вершинах найвищих гір, а ще в Африці є країна, повністю оточена іншою державою.

Коли ви думаєте про Африку, сніг - одна з останніх речей, які спадають на думку. При згадці континенту частіше виникають образи тропічних пляжів, пустель, джунглів, сафарі та міст під палючим сонцем. Проте в Африці є кілька місць, де шанси побачити сніг у потрібну пору року набагато вищі, ніж очікувалося, і не лише на вершинах найвищих гір, пише Express.

Зазначається, що найвища гора в Африці - Кіліманджаро в Танзанії. Ця гора холодніша за решту гір Африки завдяки екваторіальним пасатам і високогірним антипасатам.

Температура там знижується до -29 градусів за Цельсієм, але це частіше трапляється з червня по вересень, адже в цей час у південній півкулі настає зима.

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А ось Південна Африка має унікальний клімат і морозну зиму з червня по серпень з температурою до -16 градусів за Цельсієм через її близькість до Південного полюса.

Але найбільш незвичайною є Лесото. Країна не має виходу до моря і є єдиною державою на Землі, де ледь не кожен сантиметр території знаходиться на висоті понад 1000 метрів над рівнем моря. Специфіка місцевості сприяє рясним снігопадам. Тож у країні навіть є гірськолижний курорт.

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Стюардеса розповіла, в якому одязі небезпечно літати в літаках. За словами бортпровідниці, одяг для польоту потрібно обирати не тільки з огляду на комфорт.

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