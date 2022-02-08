Користувачі в мережі оцінили таку ідею. Багато з них навіть висловили бажання купити таку добірку.

Смішні гіфки в соцмережах здатні зробити веселішим день будь-якого користувача. Вони зайняли чільне місце в Інтернет-просторі і зараз можна зустріти гіфки - меми на будь-який смак.

Однак знамениті меми в мережі виконані на папері, це ще цікавіше. Так один з користувачів на порталі reddit опублікував цілу відео-добірку кумедних мемів з паперу. Там і актор Леонардо Ді Капріо, який підіймає келих з шампанським, і чорний кіт з пилочкою для нігтів і інші гіфки, які стали легендарними, тільки зроблені з паперу.

Користувачі прийшли в захват від такої ідеї. "Мені потрібні всі вони", - написав один з користувачів.

Читайте також"Час шуфутити": меми й карти про пісню "3 вересня" Шуфутинського

"Я хочу цю книжку! Я хочу подарувати це своїй дівчині на День святого Валентина", - прокоментував ще один користувач.

"Це фантастика. Мені потрібна карта Spaceballs", - висловив бажання інший користувач.

Також користувачі зазначили, що ці меми з паперу дуже їх повеселили і подякували їхньому автору за прекрасну роботу. А ще йому порадили отримати ліцензію і продавати своє творіння.

Що таке мем?

Меми це емоції і настрій, якими можна поділитися в Інтернеті. Наприклад, якщо у користувача гарний настрій, він може викласти в соцмережі відповідну картинку, зробивши до неї приписку. Користувачі, які побачили це послання, отримують не просто певну інформацію, а ще й частину цих емоцій. Тобто меми це передача емоцій.

Для повноти передачі емоцій і існують так звані меми. Вони складаються з зображення і певного напису.

Орієнтована передача такої інформації на широке коло людей. Передається за допомогою соцмереж, розміщується на сайтах, служить для посилення емоційного забарвлення.