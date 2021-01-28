У Братиславі (Словаччина) горе-злодій пограбував місцеву заправку, але втекти не зміг. А все завдяки місцевій жительці, яка знайшла спосіб затримати його до приїзду поліції - жінка запропонувала хлопцеві оральний секс, і той погодився.
План перехоплення ледь не зірвався - копи приспіли в останній момент, повідомляє Апостроф з посиланням на місцевий телеканал Noviny.
Читайте також"Хочу на твій рейс!": стюардеса в міні-спідниці станцювала під Бібера у вузькому проході літака і підірвала мережу (відео) 24-річний громадянин Сербії увійшов в магазин при заправці і зажадав у співробітника віддати йому гроші з каси. Забравши готівку, хлопець взявся за сейф.
Користуючись нагодою, співробітник магазину вибіг з будівлі через чорний вхід, щоб викликати поліцію. Водночас, чи то на щастя грабіжника, чи то навпаки, в заклад увійшла відвідувачка. Швидко оцінивши ситуацію, вона зважилася на крайні заходи.
Жінка запропонувала злодієві зайнятися оральним сексом просто тут і зараз. Недовго думаючи, хлопець погодився, про що напевно буде згадувати в суді. Поліція застала пару просто на підлозі магазину, і як виявилося, копи приспіли в останній момент - героїня передала їм стійкого серба зі словами: "Тепер він ваш, я більше не можу".
Судячи з усього, поліцейські не стали проявляти таких ніжностей, і тут же відібрали у хлопця все, що він встиг вкрасти. Грабіжника доставили в місцевий відділок, де йому належить дочекатися суду.
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