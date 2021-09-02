У Дніпрі кілька таксистів побили та змусили облитися зеленкою пасажира.
Те, що відбувалося, вони знімали на відео. Ролик опублікував місцевий Telegram-канал.
Стверджується, що пасажир нібито хотів проїхати на таксі, не заплативши, і таким чином водії вирішили його покарати.
"Тіло хотіло безкоштовно покататися в таксі. Отримавши пару трійку фізичних зауважень від таксистів, сам з доброї волі додав собі покарання, обливши себе зеленкою, і пішов додому", - йдеться в підписі до відео.
На знятих кадрах видно, як чоловік відкриває пляшечку, ймовірно, із зеленкою і виливає її собі на голову. При цьому чоловічі голоси кажуть, щоб потерпілий облив собі також обличчя.
"Лий, ось так, розмазуй, розмазуй, давай, давай... Красунчик!"- Чути за кадром.
У коментарях частина користувачів підтримала такий вчинок таксистів, а деякі висловили обурення.
"Насильство породжує насильство! Фу! Він після цього піде на когось (дитина, жінка) помститься. Все вирішується через поліцію!" - Зазначила одна з коментаторів.
Користувачі нагадали й про те, що самим таксистам може загрожувати відповідальність за такі дії. Однак, як повідомляє ТСН.ua, у прес-службі патрульної поліції області кажуть, що будь-яких заяв за фактом події правоохоронцям не надходило.
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