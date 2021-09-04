Чиновнику не сподобалось укладення вуличної плитки.

"Голову департаменту транспорту" окупованої мерії Севастополя під час робочого візиту прорвало на одкровення.

Відео дивного інциденту поширив Telegram Baza.

Чиновник разом зі своєю делегацією демонстративно пройшовся вулицею, де укладали нову плитку, й оцінив роботу працівників компанії-підрядника.

Раптом чоловік зупинився, колупнув плитку, через що та відлетіла вбік, і сказав: "Яке лайно". Та пішов далі.

Раніше приїжджий росіянин розповів про враження від походу у фальшивий "Макдональдс" у Сімферополі, який відчинили на місці старого у зв’язку з санкціями проти РФ за окупацію українського півострова.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових й організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловились за приєднання Криму до РФ.

20 лютого 2014 року Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Автор: Іван Бойко