Хизування "білоруським" продуктом раптово переросло в істеричний потік запитань.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав пресу та політиків, щоб похизуватися "вітчизняним" мотоциклом "Мінск". Однак згодом виявилося, що "диво техніки" в Білорусі тільки зібрали, а усі деталі - китайські. Диктатора це вивело з рівноваги.

Відео з місця події з'явилося у мережі.

Представник підприємства похизувався, що перед диктатором "нова модель, затребувана". Лукашенко спершу похвалив мотоцикл, але згодом второпав, що його шиють у дурні.

"А що тут своє?", - запитав диктатор.

"Дизайн та монтаж", - відповіли йому.

Представник підприємства зізнався, що усі деталі з Китаю, навіть шини, хоча в Білорусі функціонує завод, який їх виготовляє. Це розлютило білоруського диктатора.

Лукашенко: Фара чия?

Виробник: Китайська.

Лукашенко: Щитки?

Виробник: Теж.

Лукашенко: Двигун?

Виробник: Китайський.

Лукашенко: Завтра санкції запровадять, що робитимете?

Виробник: Тоді робитимемо щитки.

Тоді диктатор заявив, що "час робити своє", а "зборки вже дістали".

"Це твоє підприємство? Май на увазі, ми вже наїлися імпорту цього", – підсумував Лукашенко, ледь стримуючи гнів.

Як повідомляв УНІАН, раніше білоруський суд визнав екстремістськими матеріалами два стікер-паки з месенджера Telegram, що висміюють самопроголошеного президента країни.

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