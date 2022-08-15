Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав пресу та політиків, щоб похизуватися "вітчизняним" мотоциклом "Мінск". Однак згодом виявилося, що "диво техніки" в Білорусі тільки зібрали, а усі деталі - китайські. Диктатора це вивело з рівноваги.
Відео з місця події з'явилося у мережі.
Представник підприємства похизувався, що перед диктатором "нова модель, затребувана". Лукашенко спершу похвалив мотоцикл, але згодом второпав, що його шиють у дурні.
"А що тут своє?", - запитав диктатор.
"Дизайн та монтаж", - відповіли йому.
Представник підприємства зізнався, що усі деталі з Китаю, навіть шини, хоча в Білорусі функціонує завод, який їх виготовляє. Це розлютило білоруського диктатора.
Лукашенко: Фара чия?
Виробник: Китайська.
Лукашенко: Щитки?
Виробник: Теж.
Лукашенко: Двигун?
Виробник: Китайський.
Лукашенко: Завтра санкції запровадять, що робитимете?
Виробник: Тоді робитимемо щитки.
Тоді диктатор заявив, що "час робити своє", а "зборки вже дістали".
"Це твоє підприємство? Май на увазі, ми вже наїлися імпорту цього", – підсумував Лукашенко, ледь стримуючи гнів.
Як повідомляв УНІАН, раніше білоруський суд визнав екстремістськими матеріалами два стікер-паки з месенджера Telegram, що висміюють самопроголошеного президента країни.