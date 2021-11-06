Морякам з проблемними документами відмовили у перетині державного кордону України.

Українські прикордонники виявили у п'ятьох чоловіків з Єгипту документи, які свідчили, що вони "жінки". Моряків з "жіночими" паспортами в Україну так і не пустили.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Інцидент стався у Миколаївському морському порту. Прикордонники виявили проблемні документи у кількох десятків моряків-іноземців.

Зокрема, під час перевірки документів співробітники Держприкордонслужби виявили ознаки підробок у паспортах 30 членів екіпажів іноземних суден.

При цьому, в офіційних паперах п’яти чоловіків-громадян Єгипту значилося, що вони жіночої статі.

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Автор: Віталій Саєнко