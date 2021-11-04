Каналом планував скористатися громадянин Молдови. Він пропонував прикордоннику по 500 дол. за кожного нелегала, внесеного до бази даних про громадян, які перетнули держкордон України.

В Одеській області викрито канал незаконного переправлення нелегалів, яким хотіли скористатися особи з санкційного списку РНБО.

Як повідомили у Держприкордонслужбі України, зазначеним каналом мав намір скористатися громадянин Республіки Молдова.

Він хотів підкупити військовослужбовця Держприкордонслужби, але був затриманий на місці злочину. Хабар зловмисник пропонував, щоб легалізувати підроблені паспорти своїх співвітчизників. Як з'ясувалося, зазначеними документами повинні були скористатися потенційні нелегальні мігранти (вихідці з Туреччини та Афганістану) для незаконного потрапляння до країн ЄС.

"Також встановлено, що скористатися такими документами зі зміненими установчими даними планували особи з санкційного списку для термінового незаконного перетину державного кордону України", - сказано в повідомленні.

Читайте такожУ Києво-Печерській лаврі сталася пожежа (фото, відео)За інформацією Головного управління Національної поліції в Одеській області, 28-річний зловмисник вчора намагався домовитися з жінкою-інспектором прикордонної служби "Рені" про оформлення документів про нібито правомірність в'їзду в Україну нелегальних мігрантів. За кожну людину, відомості про яку потрібно було внести до бази даних про громадян, які перетнули держкордон України, чоловік пропонував 500 дол.

Затримали правопорушника при передачі грошей жінці за внесення недостовірних відомостей в паспорт, яким нібито повинен був користуватися громадянин Туреччини.

Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання та оголосили йому про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Також правоохоронці встановлюють осіб, з якими чоловік був у змові.

Раніше повідомлялося, що через аеропорт "Бориспіль" намагалися вивезти за кордон трьох вовків під виглядом сибірських лайок.

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Автор: Лариса Козова