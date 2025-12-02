У Південній Америці знайшли кістки гігантських змій: що з'ясували вчені (фото)

Останніми роками на стоянці в Урумако, на крайньому північному заході Венесуели, було виявлено безліч скам'янілостей, зокрема й деяких із найбільш ранніх анаконд.

Про походження змій анаконд і про те, як вони досягли таких гігантських розмірів, відомо небагато. Про це пише discoverwildlife.

Зазначається, що "літопис" скам'янілостей цієї напівводної групи, як і змій загалом, особливо мізерний, здебільшого через те, що вони мешкають у спекотних і вологих умовах, де рештки швидко розкладаються, а кислі ґрунти розчиняють кістки.

Однак на півночі Південної Америки є кілька місць, де збереглися багаті дані про тварин, що жили там мільйони років тому. В останні роки на стоянці в Урумако, на крайньому північному заході Венесуели, було виявлено безліч скам'янілостей, зокрема й деяких із найбільш ранніх анаконд.

У рамках нового дослідження група вчених під керівництвом Кембриджського університету проаналізувала 183 скам'янілих хребця анаконди, що належали щонайменше 32 різним зміям, і виявила, що ця група досягла свого максимального розміру приблизно 12,4 мільйона років тому, в середньому міоцені.

Завдяки поєднанню вимірювання скам'янілостей і методу, відомого як "реконструкція прабатьківського стану", за якого ознаки сучасних видів використовуються для оцінки ознак вимерлого спільного предка, команда змогла обчислити довжину цих ранніх анаконд, що становила близько 5,2 м.

Зелена анаконда, найважча з нині живих змій і нащадок анаконд, вивчених у цьому дослідженні, в середньому досягає 4-5 м, хоча вважається, що більші особини мешкають у глибших і важкодоступних районах тропічної Південної Америки. Андрес Альфонсо-Рохас, аспірант кафедри зоології Кембриджського університету і провідний автор недавнього дослідження, сказав:

"Вимірюючи скам'янілості, ми виявили, що анаконди набули великих розмірів тіла незабаром після своєї появи в тропічній Південній Америці близько 12,4 мільйона років тому, і відтоді їхній розмір не змінився".

Еволюція анаконд

Цікаво, що анаконди еволюціонували до гігантизму разом із низкою інших рептилій, включно з 12-метровим кайманом Purussaurus і 3,2-метровою прісноводною черепахою Stupendemys. Однак, на відміну від цих гігантських рептилій, які досягли максимального розміру в міоцені, перш ніж вимерли і були замінені дрібнішими родичами в пліоцені, анаконди збереглися і залишилися гігантами.

Альфонсо-Рохас пояснив, що його команда була здивована отриманими результатами, очікуючи, що ранні анаконди будуть більшими за сучасні.

"Це несподіваний результат, оскільки ми очікували, що стародавні анаконди будуть завдовжки сім або вісім метрів. Але у нас немає жодних свідчень існування більших змій у міоцені, коли глобальні температури були вищими", - сказав він.

Важливо, що замість того, щоб зменшити розміри тіла у відповідь на похолодання клімату, як це зробили інші тварини, що мешкають у водно-болотних угіддях північної частини Південної Америки, анаконди зберегли свої масивні розміри.

На думку Альфонсо-Рохаса, виникнення гігантизму в анаконд могло бути зумовлене підвищенням температури в міоцені та наявністю великої водно-болотної екосистеми, повної різноманітної здобичі, але чому вони залишалися такими величезними згодом, залишається загадкою.

Зазначається, що виявлення нових скам'янілостей анаконд, що відносяться до проміжних періодів, безсумнівно, допоможе Альфонсо-Рохасу та іншим пролити більше світла на цю загадкову групу.

