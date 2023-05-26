Снежана Калеска-Ванчева тричі оскандалилася та сприйняла Турчинова за Зеленського, який виявився Стефанчуком.

В Північній Македонії депутатка фракції Соціал-демократичного союзу Снежана Калеска-Ванчева заплуталася в ротаціях українського керівництва та тричі оскандалился під час візиту голови Верховної Ради України, який стався напередодні.

Зустрічаючись з Русланом Стефанчуком вона сприйняла його за Олександра Турчинова, який у 2014 році обіймав цю посаду. Відповідний допис з неправильними іменем та посадою Стефанчука вона опублікувала в Facebook й досі не виправила свою ганьбу.

Також, з огляду на допис у публікації, вона вважала, що наразі "Стефанчук-Турчинов", а не чинний президент Володимир Зеленський, виконує обов'язки голови держави (як це тимчасово було після "Революції гідності", коли колишній президент Віктор Янукович втік, а нового лідера ще не обрали).

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"Зустріч з Олександром Турчиновим, спікером Верховної Ради, який також тимчасово обіймає посаду президента України, у рамках навчальної поїздки щодо демократичного розвитку до парламенту Швеції", - написала вона.

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Нагадаємо, що нещодавно в Україні сталася ще одна смішна історія, пов'язана з колишньою сімейною парою.

Ще перебуваючи у відносинах жінка зробила собі пластику грудей. Тепер її колишній вимагає віддати йому частину грошей, які були втрачені на операцію, вважаючи це спільним майном, нажитим у подружжі. Йдеться про суму в 6 тисяч євро або 172 200 гривень - саме стільки коштувала мамопластика.

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