Вони допомагають прем'єрові відволіктися від повсякденних справ.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак зізнався, що відчуває слабкість до серії еротичних романів-бестселерів британської письменниці Джилі Купер.

В інтерв’ю шоу ITV This Morning Сунак назвав "набір книг, які подобаються". До нього увійшли Rivals, Polo, The Man Who Made Husbands Jealous і Appassionata.

"Вони хороші! У житті потрібен ескапізм. Приємно мати можливість відволіктися від повсякденних справ і піти в зовсім інше місце, чи то телевізор, який ти дивишся, чи книжки, які ти читаєш", – сміючись сказав Сунак.

Сунак також розповів, що йому подобається грати з двома дочками в Lego і карткову гру Top Trumps.

Улюблені книжки Ріші Сунака

Названі британський головою уряду романи увійшли до серії "Хроніки Рутшира" (Rutshire Chronicles). Це найвідоміша серія книг англійської письменниці Джилі Купер, колишньої журналістки, яка написала чимало романтичних романів, що стали бестселерами.

Згадана серія книг, написана у 1986-2016 роках, розповідає про життя гламурної еліти з вигаданого англійського графства Рутшир. Серед персонажів – рок-зірки, зірки телебачення, гравці у поло та інші. Це романи з численними сценами сексуального характера, подружніми зрадами, скандалами і родинними драмами.

