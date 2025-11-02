Французькі скульптори кажуть, що побудують найвищу статую на Заході та подарують її США на ювілей незалежності.

Паризька компанія Atelier Missor придумала незвичний подарунок американцям. Вони заявили, що побудують найвищу статую на Заході та подарують її США на день незалежності наступного року, пише Newsweek.

4 липня 2026 року США святкуватимуть 250 років існування держави. До цього свята, вважають скульптори Atelier Missor, пасуватиме статуя "Вартовий Свободи".

"Після місяців наполегливої праці ми з гордістю представляємо статую, яку ми збудуємо на честь 250-річчя Сполучених Штатів", - написали вони в мережі Х, підтвердивши справжність намірів телефоном кореспондентам видання.

Вона зображує атланта у стегновій пов’язці, який несе велику кулю. Скульптури показали великий макет, який вже демонструє їхні наміри вразити глядачів. За задумом, статуя буде гігантською – найвищою у західній півкулі, і виконаною з титану, щоб пройти перевірку часом.

Скульптори не вказали, яку висоту матиме їхній виріб. Але наразі найвищою статуєю на Заході вважається "Народження Нового Світу" в Пуерто-Рико. Вона також відома, як пам'ятник Христофору Колумбу, і з висотою 117 метрів є найвищою статуєю в Америці.

Для порівняння, монумент "Батьківщина-мати" у Києві має висоту 102 метри. Наразі вона є найвищою статуєю у Європі.

Як пишуть Atelier Missor, вони вже мали пропозиції щодо фінансування. Але справжнім викликом називають процес отримання віз, щоб будівельники могли почати роботи.

Ця ідея має історичну паралель. Адже відома Статуя Свободи була подарована американській нації народом Франції у 1886 році на честь 100-річчя незалежності Америки. Щоправда, тоді на її виготовлення знадобилося 9 років, на доставку – 6 місяців, і ще 4 місяці зайняв монтаж статуї безпосередньо на місці установки.

Тому ідея французів вже викликала деякий скепсис. Адже заявлений масштаб потребує колосальної праці. Це якщо їх розрахунки проведені вірно і статуя подібного масштабу буде стійкою.

Як писав УНІАН, у Іспанії неподалік Мадриду хочуть побудувати статую Христа заввишки 37 метрів і завширшки 60 метрів. З такими габаритами вона перевершить за розмірами знамениту статую Христа-Відкупителя в Ріо-де-Жанейро, яка має висоту 30 метрів. А також нинішню найвищу статую Христа – 33-метровий монумент у польському Свебодзині.

Також нагадаємо, що нещодавно у Китаї відкрили найвищий міст у світі. Він розташований на висоті 625 метрів над ущелиною і є вдвічі вищим за Ейфелеву вежу в Парижі.

