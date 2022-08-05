Тіло виявили на Житомирській трасі поблизу села Березівка, він загинув наприкінці лютого – на початку березня.

На Київщині у технічному колодязі знайшли тіло загиблого під час окупації чоловіка.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у своєму Telegram-каналі.

"4 серпня працівник дорожньої служби повідомив нам, що на Житомирській трасі поблизу села Березівка знайшов труп чоловіка. Тіло було у заповненому водою люкові на узбіччі Житомирської траси", - зазначив він.

За словами Нєбитова, після того, як рятувальники дістали загиблого, поліцейські оглянули тіло та встановили, що чоловік загинув наприкінці лютого – на початку березня.

Очільник поліції Київщини оприлюднив прикмети загиблого: темне волосся, був одягнений у зимовий одяг чорного кольору, брюки, куртку та кофту, чорне взуття.

Він закликав громадян, які володіють інформацією стосовно загиблого, повідомляти про це на спецлінію "102".

Як писав УНІАН, раніше Андрій Нєбитов назвав кількість мирних мешканців, які були вбиті віськовими РФ у Київській області.

Раніше повідомлялося, що в окупованом Мелітополі знайшли тіло зґвалтованої 13-річної дівчинки, яка зникла майже місяць тому. Рідні дитини підозрюють у вбивстві російських окупантів.

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