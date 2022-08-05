Поліція встановлює особистість чоловіка / фото t.me/andrii_nebytov

На Київщині у технічному колодязі знайшли тіло загиблого під час окупації чоловіка.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у своєму Telegram-каналі.

"4 серпня працівник дорожньої служби повідомив нам, що на Житомирській трасі поблизу села Березівка знайшов труп чоловіка. Тіло було у заповненому водою люкові на узбіччі Житомирської траси", - зазначив він.

За словами Нєбитова, після того, як рятувальники дістали загиблого, поліцейські оглянули тіло та встановили, що чоловік загинув наприкінці лютого – на початку березня.

Очільник поліції Київщини оприлюднив прикмети загиблого: темне волосся, був одягнений у зимовий одяг чорного кольору, брюки, куртку та кофту, чорне взуття.

Він закликав громадян, які володіють інформацією стосовно загиблого, повідомляти про це на спецлінію "102".

фото t.me/andrii_nebytov

Як писав УНІАН, раніше Андрій Нєбитов назвав кількість мирних мешканців, які були вбиті віськовими РФ у Київській області.

Раніше повідомлялося, що в окупованом Мелітополі знайшли тіло зґвалтованої 13-річної дівчинки, яка зникла майже місяць тому. Рідні дитини підозрюють у вбивстві російських окупантів. 

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