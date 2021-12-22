Жінка розповіла "трагічну" історію свого знайомства з чоловіком, який втік від неї після близькості.

У Харкові жінка викликала поліцію і заявила про зґвалтування. Однак потім вона розповіла, що вирішила звернутися за допомогою копів через "жіночу образу". Вона познайомилася з чоловіком, вступила з ним в близькість, а після він втік. Але залишив "компенсацію".

Чоловік купив харків'янці каву, сигарети й крем для обличчя. Про це все вона розповіла копам, курйозний інцидент потрапив на відео, яке опублікували в місцевому Telegram-каналі.

Жінка була засмучена тим, що трапилося і чесно зізналася поліцейським, що вона зробила неправдивий виклик. Якщо спочатку вона заявляла про зґвалтування, то по приїзду правоохоронців харків'янка повідала їм зовсім іншу історію.

"Мене ніхто не ґвалтував, це неправдивий виклик. Фактично, оральний секс був, але він був за угодою сторін. Ніхто мене не ґвалтував. Чому викликала поліцію? Чисто жіноча образа", - розповіла жінка.

Виявилося, випадковий знайомий скористався харків'янкою, а після цього поспішив "зникнути". Але чоловік залишив жінці "компенсацію" у вигляді дивних подарунків.

Читайте такожУ Мелітополі свині бігають вулицями з бездомними собаками (фото)"Молодий чоловік купив мені сигарети, каву і крем для обличчя, там, в аптеці. Але втік від мене. Ми займалися сексом, але він втік. А я закохалася, ну як завжди", - з сумом зазначила харків'янка.

Курйозна ситуація, яка для самої жінки явно виглядає сумною, повеселила користувачів мережі. Коментатори пишуть, що харків'янка виявилася занадто влюбливою, а ось чоловік, який цим скористався, явно не поспішав заводити з нею стосунки після випадкової близькості.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Харкові водій тролейбуса здивувала мережу незвичайним заняттям під час їзди та потрапила на відео.

Вас також можуть зацікавити новини: