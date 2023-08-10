Авраменко пояснив походження цього вислову.

Українською правильно казати "Сім п'ятниць на тиждень", а не "Сім п'ятниць на неділю". Так кажуть про непослідовних та легковажних людей, які часто змінюють власні рішення, пояснив доцент Київського національного університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко в ефірі "Сніданок з 1+1".

Він нагадав, що колись в Україні існував культ "святої п'ятниці", на відзначення якої будували церкви. У день відкриття місцеві жителі організовували там великий ярмарок.

"П'ятниця ставала строковим днем, з яким пов'язували виконнання обіцянок. Звичайно ж, бували і такі люди, які не дотримувалися слова і відкладали виконання обіцянок до наступної п'ятниці", - пояснив Авраменко.

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Для таких людей усі дні тижня ставали строковим - саме через них і з'явився цей вислів, додав мовознавець.

Інші мовні поради:

Раніше Авраменко розповів, що російська конструкція "он прав" має щонайменше три українських літературних відповідники.

Також він пояснював, чи є різниця між словами "дзвонити" та "телефонувати".

Крім того, український мовознавець розкрив значення слова "тупик" в український, а також порадив, як його можна замінити.

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