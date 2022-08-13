Тепер чоловікові доведеться пояснювати поліції, куди і навіщо він рив підземний хід.

Поліція Італії підозрює, що чоловік, врятований з тунелю, що обвалився поруч з Ватиканом, був невдачливим грабіжником банку.

Як повідомляє Бі-бі-сі, пожежникам знадобилося 8 годин на те, щоб витягти його на поверхню, і тепер він знаходиться в лікарні.

Втім, його пригоди на цьому швидше за все не закінчаться, оскільки йому доведеться пояснювати поліції, куди і навіщо він рив підземний хід. Він і його ймовірний подільник зараз перебувають під арештом за звинуваченням у заподіянні шкоди муніципальній власності.

Слідчі вважають, що ці двоє могли входити до складу цілої банди, яка намагалася пограбувати банк. Власне, про це свідчить той факт, що в цілому в тунелі було чотири людини, три з них встигли втекти перш, ніж він обвалився, залишивши останню під шестиметровим завалом. (Одного з втікачів пізніше затримала поліція).

Підземний хід починався в недавно орендованому, але поки порожньому магазині і пролягав підозріло близько від двох банків, що і навело поліцію на думку про можливі задуми невдачливих землекопів.

На думку місцевих ЗМІ, сумніватися в їх цілях і зовсім не доводиться, тому що зловмисники явно поспішали завершити будівництво тунелю до 15 серпня - довгого вікенду, коли більшість римлян залишають місто.

Тим часом, місцеві жителі не підозрювали, що діється у них під самим носом.

"Ми думали, вони просто роблять там ремонт", - зізнався журналістам Мікеле, який живе по сусідству з Ватиканом.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві затримали грабіжника, який, злякавшись камер відеоспостереження на АЗС, передумав здійснювати пограбування і втік.

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