Момент аварії потрапив на камеру.

У США журналістку із Західної Вірджинії збив автомобіль під час прямої трансляції, однак дівчина не розгубилася і зрештою продовжила репортаж.

Відео з кореспонденткою WSAZ-TV - афілійованого з NBC телеканалу в Хантінгтоні - Торі Йоргей підірвало соціальні мережі.

Дівчина виходила у прямий ефір в темний час доби з місця прориву водопроводу в місті Данбар і саме збиралася відповісти ведучому у студії, коли її раптом збила машина. Камера зафіксувала момент аварії, але теж впала на землю.

Однак, попри ДТП, журналістка продовжила говорити.

"Мене щойно збила машина, але я в порядку. Я в порядку... Так, це прямий ефір! Взагалі мене вже збивала машина в коледжі... Я така рада, що зі мною все в порядку", - зазначила Йоргей, поки вставала з асфальту і піднімала камеру.

Хтось із перехожих за кадром запропонував їй допомогу, але кореспондентка подякувала і відмовилася.

Вона також розповіла, що це її останній тиждень роботи на цьому телеканалі. Судячи з інформації на сторінці дівчини у Twitter, з 1 лютого вона збиралася почати працювати на WTAE-TV - афілійованій з ABC телевізійній станції в Піттсбурзі.

Потім Йоргей продовжила свій репортаж.

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