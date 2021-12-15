Чоловік зазначив, що не сильно засмутився, адже велосипед був "стареньким".

У Києві стався курйозний парадокс. У журналіста вкрали велосипед, поки в цей час він брав інтерв'ю у начальника столичної поліції.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповів сам потерпілий - журналіст "РБК" Олег Черниш.

Він написав про те, що трапилося, назвавши інцидент "київським парадоксом". У той момент, коли журналіст брав інтерв'ю у начальника київської поліції, у нього крали велосипед. За словами потерпілого, його двоколісний транспорт викрали прямо з-під квартири.

Велосипед був "прикутий" до стіни й захований за дверима спільного з сусідами коридору. Потерпілий зазначив, що його радує лише одне - транспорт був "стареньким і покоцаним", а також недорого коштував.

Читайте такожДепутат від партії Порошенка "переплутала" його з Зеленським і розсмішила сесійну залу (відео)У коментарях користувачі відзначили, що вони співчувають журналісту, але при цьому сам інцидент виглядає смішно. Адже парадокс дійсно кумедний.

Раніше УНІАН вже повідомляв про ще один курйозний інцидент, який сьогодні трапився в Україні. Так, під Житомиром головна ялинка порвала інтернет-дроти та впала прямо під час установки.

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Автор: Поліна Кузенко