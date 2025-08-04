Дорослий знесилений птах сидів на сосні всього за чотири метри від дороги.

Біля Чорнобиля знайдено нову гніздову територію орлана - дослідники шукають сім'ю великих птахів.

У повідомленні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника йдеться про те, що 31 липня орнітолог Сергій Домашевський обстежив околиці села Оташів, де раніше неодноразово спостерігали молодого орлана. Цей птах майже не боявся автомобілів і близько підпускав до себе людей. Як пояснюють фахівці, така поведінка вказувала на наявність гнізда поблизу.

"Так, після дощу вдалося побачити дорослого орлана, який сидів на сосні всього за чотири метри від дороги. Птах був мокрий і виглядав знесиленим - злітати не поспішав. Ймовірно, у нього проблеми з крилом. Неподалік пролетіли ще два молодих орлани з характерними криками. Це дає підстави припустити, що в гнізді було троє пташенят", - пояснюють дослідники.

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Водночас, попри тривалі пошуки, гнізда виявити не вдалося, а густий ліс лише ускладнював ситуацію. Можливо, пошуки продовжаться восени, коли трохи опаде листя.

Науковці зазначають: знахідка потенційного гнізда могла б стати вже сімнадцятим підтвердженим випадком гніздування орлана білохвостого на території Чорнобильського заповідника. Станом на зараз зафіксовано лише нову гніздову територію.

Орлан-білохвіст: що відомо про птаха

Це птах загону соколоподібних сімейства яструбиних. Називають його також орел-сірохвіст, або сірохвіст. Один із найбільших представників хижих птахів Євразії - розмах крил сягає 2,5 м.

Характерною рисою виду є білий хвіст у дорослих особин (у молодих птахів забарвлення хвоста буре). Оселяється в прибережних лісах поблизу водойм, багатих на рибу. Гнізда влаштовує на високих деревах, подалі від людей. У більшості районів поширення є рідкісним. У середині XX ст. його чисельність драматично скоротилася внаслідок переслідування з боку людини та отруєння птахів отрутохімікатами. Протягом останніх кількох десятиліть чисельність у багатьох країнах частково відновилася. В Україні осілий, кочовий, перелітний птах.

Біля Чорнобильської АЕС знайшли містичну квітку - подробиці

Нагадаємо, нещодавно в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику знайшли лісову лілію, яка в давнину вважалася містичною квіткою. Колись цю квітку шукали алхіміки під покровом ночі, щоб жодна душа не помітила, бо цибулина втратить свої магічні властивості. Дослідники помітили червонокнижну квітку, що хиталася серед зелених папоротей і почали пошук інших екземплярів. У результаті знайшли ще одну квітучу рослину, неподалік - дві, що вже відцвіли, та сім вегетуючих рослин.

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