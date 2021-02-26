Течія служить Землі в якості потужного теплового насоса, сильно впливаючи на клімат, але нові дані свідчать, що ця система може втратити потрібну рівновагу.

Впродовж більш ніж тисячі років система Гольфстріму ще ніколи не була такою слабкою, як в останні 10 років. Такий висновок зробила команда вчених з Ірландії, Великої Британії й Німеччини, яка опублікувала результати свого дослідження в журналі Nature Geosciences.

Ці висновки тривожні. Тому що велетенська циркуляція океану - одна з найважливіших систем розподілення тепла на Землі. Про це пише Der Spiegel. Її ослаблення може призвести до відчутних наслідків для клімату на планеті.

Читайте такожСніг в Антарктиді став малинового та зеленого кольору: чудернацькі фотоАтлантичний меридіальний циркулюючий потік - саме так називають вчені систему Гольфстріму. За словами наукового співробітника Потсдамського інституту дослідження кліматичних змін Штефана Рамшторфа, вона функціонує як "велетенська конвеєрна стрічка, яка переносить теплі поверхневі води з екватора на північ, а холодні води на глибині відправляє назад, на південь". Таким чином, велика кількість тепла на планеті розподіляється.

Рамшторф регулярно пише статті для Der Spiegel. Він раніше підмітив, що течія Гольфстріму сповільнилася приблизно на 15% з середини 20-го століття. Це було пов'язано з глобальним потеплінням, спричиненим людьми. Але надійних даних про довгостроковий розвиток течії не було. Важливі заміри проводилися лише з 2004 року. Тепер вчені врахували так звані проксі-дані, які можна назвати природними свідками минулого.

"Ми використали комбінацію з трьох різних типів даних, щоб отримати інформацію про океанічні течії. Серед них - зміна температур в Атлантичному океані, розподіл водяних мас і розмір фракцій ґрунту. При цьому деякі архіви починаються з періодів від 100 до 1600 років тому", - пояснив Левке Цезар з Ірландського національного інституту, який теж взяв участь в дослідженні.

Читайте такожБілл Гейтс вкладе $2 мільярди в боротьбу зі зміною кліматуПоєднання даних показало, що після тривалого й відносно стабільного періоду приблизно в 1850 році почало спостерігатися ослаблення з більш відчутним спадом в середині 20-го століття. Ослаблення Гольфстріму впливає на обидва узбережжя Атлантичного океану. Наприклад, в Європі сповільнення течії може викликати збільшення кількості екстремальних погодних явищ. Наприклад, снігові бурі над Атлантикою можуть стати потужнішими.

Хоча інші дослідження вказують, що потенційними наслідками сповільнення Гольфстріму може стати аномальна спека й засуха влітку. Однак, щоб точно визначити, до чого призведе сповільнення, потрібні подальші дослідження, які вже тривають.

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Переклад: Лесь Димань