В Укргідрометцентрі пояснили, чи небезпечне це явище для українців.

На Канарських островах триває виверження вулкану Кумбре-В'єха. Вчені виявили переміщення територією Європи повітряних мас з підвищеним рівнем концентрації діоксиду сірки, який виділяється при вулканічних виверженнях. На даний час, ці повітряні маси вже досягли території України.

Про це у Facebook повідомляє Укргідрометцентр.

Як повідомляється, перевищення концентрацій SO2 спостерігається не у приземному шарі атмосфери, а на висотах 10-15 кілометрів.

"На повітря, яким ми з вами дихаємо - це не впливає значним чином. У випадку випадіння опадів - утворюється слабокислий дощ, який знову ж таки, за словами вчених, не становить суттєвої небезпеки для навколишнього середовища", - заспокоїли в Укргідрометцентрі та додали, що синоптична ситуація в Україні зараз є динамічною - повітряні маси доволі швидко переміщуються територією нашої країни

"За прогнозами, протягом наступної доби маса повітря, що містить перевищені концентрації SO2 вже практично повністю покине територію України, відходячи у східному напрямку", - прогнозують синоптики.

Нагадаємо, на Канарських островах продовжує вивергатися вулкан Кумбре-В'єха. Через його активності були скасовані практично всі авіарейси на острів Ла-Пальма. Потоки лави спустошили понад 742 гектарів землі й зруйнували майже 2000 будівель

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Автор: Катерина Лиманська