В результаті події ніхто не постраждав.

У Кривому Розі поліція затримала 58-річного чоловіка, який влаштував стрілянину в бік неповнолітніх хлопців.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Інцидент стався 19 жовтня на одній із вулиць Покровського району міста.

Місцевий мешканець здійснив постріли з травматичної зброї у бік двох неповнолітніх хлопців. На місці події знайшли дві гільзи.

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Правоохоронці затримали його та вилучили у нього травматичну зброю калібру 9 мм.

Триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що у Київській області чоловік у камуфляжі стріляв у родину з дитиною в автівці.

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Автор: Людмила Жерновська