Додаткове навантаження на екологію Мармурового моря також створюють шкідливі викиди, що потрапляють в Чорне море з Дунаю.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв зробити все можливе, щоб розв'язати проблему морського слизу, який вкрив береги Мармурового моря поблизу Стамбула.

Товстий шар коричневого слизу з фітопланктону загрожує життю морських організмів і заважає рибальству, пише BBC.

Вперше цей феномен був зафіксований в Туреччині у 2007 році, тоді він також спостерігався в Егейському морі біля узбережжя Греції. Однак нинішнє поширення слизу в Мармуровому морі стало наймасштабнішим в історії.

Президент Туреччини заявив, що слиз також загрожує екології Чорного моря.

"Я сподіваюся, що ми врятуємо наші моря від цієї напасті, пов'язаної зі слизом. Я боюся, що вона пошириться в Чорне море... це буде величезна проблема. Потрібно негайно діяти", - сказав Ердоган.

Він закликав розслідувати причини явища, пов'язавши його зі зливом каналізації в море і зростаючою температурою води. Турецький уряд вже відправив групу з 300 осіб, яким належить вивчити ситуацію.

Морський слиз - природне явище, яке відбувається, коли фітопланктон надмірно розростається через високу температуру і забруднення води. За словами експертів, в останні 40 років ця проблема ставала все гострішою.

Кораблям у Мармуровому морі доводиться плисти через товстий шар слизу, деякі рибальські човни не можуть виходити в море, оскільки слиз забиває їхні мотори і тенета.

Оскільки морська поверхня покрита слизом, від відсутності кисню масово гине риба та інші представники морського світу.

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В інтерв'ю BBC професор Байрам Озтюрк з турецького Центру морських досліджень сказав, що проблема слизу не зникне, якщо влада не вкладе більше коштів в програму очищення каналізаційних зливів зі Стамбула.

"Розростання слизу загрожує різним морським організмам, в тому числі устрицям, мідіям і морським зіркам. Це справжня катастрофа", - говорить експерт.

За словами турецьких вчених, додаткове навантаження на екологію Мармурового моря також створюють шкідливі викиди, що потрапляють в сусіднє Чорне море з Дунаю.

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Автор: Олександр Топчій