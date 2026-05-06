Росія визнала фіаско, яким вирішив скористатися збіднілий 'КамАЗ', - Defense Express

Аналітики припускають, що бажання "наваритися" на війні для заводу є єдиним способом вижити.

У Росії офіційно заявили, що їх зразки бронетехніки безнадійно застаріли, повідомляє Defense Express.

Як зазначається у матеріалі, виробник вантажівок "КамАЗ" вирішив "відкусити" шматок оборонного замовлення, запропонувавши власну альтернативу класичним БТР.

Під час зустрічі з Путіним очільник компанії пообіцяв, що "у 2026 році буде розроблено прототип машини та почнуть випробування, а вже у 2027 році хочуть випустити дослідно-промислову партію".

Відео дня

На думку аналітиків видання, такий крок продиктований не стільки турботою про армію, скільки спробою порятунку самого заводу. Відомо, що "КамАЗ" наразі переживає ненайкращі часи, ще у 2024 році було задекларовано збитки, хоча завод є найбільшим у РФ виробником вантажівок. При цьому найбільше постраждав саме цивільний сектор продукції.

За наявними даними, досвід створення бронетехніки у компанії вже був, хоча назвати його вдалим важко. Зокрема, йдеться про КамАЗ-43269 "Выстрел", КамАЗ-63968 "Тайфун-К" та сімейство КамАЗ-53949, що включає "Тайфун 4x4", "Тайфун-ВДВ" та "Линза".

Також згадується прототип КамАЗ-63969, представлений ще 12 років тому.

"Його теж називали "Тайфун-К", але ззовні він виглядає менше як MRAP та більше як БТР. Водночас це не допомогло йому знайти свою нішу", - пише ЗМІ.

Аналітики припускають, що "бажання "наваритися"" на війні для "КамАЗу" є єдиним способом вижити та завантажити виробничі лінії. Водночас фахівці сумніваються, що військовим врешті-решт постачатимуть якісний виріб, адже попередня новинка, БТР-22, так і залишилася виставковим експонатом.

Антидронова технологія РФ

Раніше УНІАН писав, що в Росії заявили про створення нової системи під назвою "СЕРП-FPV", яка нібито має захищати військову техніку від масованих атак FPV-дронів. Йдеться про спеціальний засіб боротьби саме з дронами, які летять не по одному, а одразу групами, що зараз стало однією з головних загроз на війні.

Простими словами, це спроба зробити "захист від рою дронів". FPV-дрони – це невеликі безпілотники з камерою, які оператор керує в режимі реального часу. Вони стали дуже ефективною і дешевою зброєю, бо можуть точно влучати в техніку, укріплення або навіть танки.

Через це обидві сторони шукають способи їм протидіяти: глушать сигнал, ставлять захисні решітки на техніку або створюють спеціальні системи, які мають збивати чи придушувати дрони. "СЕРП-FPV" – це якраз одна з таких заявлених розробок, яка повинна працювати проти масових атак, коли дронів багато і вони летять одночасно з різних напрямків.

Вас також можуть зацікавити новини: