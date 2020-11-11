На Маріупольському комбінаті Ілліча для моніторингу якості повітря встановили спеціальні підфакельні датчики.

Успішний досвід Маріупольського Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, що належить групі компаній "Метінвест", зі зниження шкідливих викидів у повітря в рази завдяки встановленим за кошти підприємства підфакельним датчикам, може лягти в основу дієвої системи моніторингу якості повітря за міжнародними стандартами по всій країні.

Про це в інтерв'ю виданню "Фокус" заявив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський.

"Напевно, вже п'ять років Донецька область системно працює над цим питанням, голова місцевого департаменту екології поставив собі завдання і виконує його. До речі, в Маріуполі на комбінаті імені Ілліча є підфакельні датчики, підключені до корпоративної системи. Я бачив дані цих датчиків, вони показують зменшення викидів з 500 до 20 одиниць дрібнодисперсного пилу після реконструкції системи пилоочищення. Хочемо, щоб такі датчики були на всіх підприємствах, працюємо над тим, щоб об'єднувати їх в один реєстр викидів і переносозабруднювачів, як це робиться в європейській практиці", – зазначив Абрамовський.

При цьому міністр констатував, що виділені в 2020 році кошти на створення системи моніторингу якості повітря в результаті були перерозподілені з урахуванням пандемії коронавірусу.

"У нинішньому році нам виділили гроші з держбюджету на створення системи моніторингу, на ці цілі ми планували використовувати близько 100 млн грн. Однак бюджет перерозподілили у зв'язку з пандемією коронавірусу і гроші у нас забрали. На наступний рік ми знову запросили 200 млн грн на моніторинг, сподіваюся, гроші виділять. Міністерство і місцеві органи влади готові до того, щоб на умовах співфінансування побудувати сучасну європейську систему моніторингу якості повітря", – заявив він.

При цьому Абрамовський прогнозує, що при правильному підході та належному фінансуванні дієву систему моніторингу якості повітря в Україні можна було б створити за 5 років.

"Якщо все буде в порядку з фінансуванням, то першу частину роботи зробимо в наступному році. Насправді, 200 млн грн не так і мало. За п'ять років можна буде зробити систему з щільним покриттям по всій країні. До того ж нам треба проаналізувати ті датчики, які вже працюють. Якщо вони відповідають стандартам, їх теж можна підключити. Нам потрібно робити систему правильно, щоб вона була верифікованою, викликала довіру у експертів, чиновників і українців", – зазначив міністр.

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Автор: УНІАН