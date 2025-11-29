Сили оборони відпрацювали по цілях в Ростовській області та Краснодарському краї.

В ніч на 29 листопада підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по авіаремонтному заводу ТАНТК ім. Г.М. Берієва та нафтопереробному заводу "Афіпський". Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Телеграм.

Авіаремонтний завод ТАНТК розташований в Таганрозі Ростовської області, тут проводять модернізацію стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

За попередньою інформацією, уражені потужності в цеху з ремонту літаків Ту-95, виникла пожежа.

Нафтопереробний завод "Афіпський" у Краснодарському краї Росії задіяний у забезпеченні пальним російської окупаційної армії. Генштаб повідомляє, що НПЗ був уражений Силами оборони України не вперше. На об’єкті було зафіксовано вибухи, також почалася пожежа.

В морському нафтовому терміналі порту Туапсе в Краснодарському краї Росії було знищено вертикальний резервуар РВ-5000. Об’єкт був уражений 25 листопада, наразі військові підтверджують його ліквідацію.

В той же час місцева влада заявила, що пожежа на НПЗ "Афіпський" після атаки дронів ліквідована. Про це пише Reuters.

Згідно з повідомленнями росчиновників, пожежу спричинили уламки дронів, що впали. Деяке технічне обладнання на території заводу було пошкоджено, але ніхто не постраждав, йдеться в повідомленні.

Міністерство оборони Росії повідомило, що підрозділи протиповітряної оборони країни-агресора нібито перехопили і знищили 103 українські дрони над російськими регіонами протягом ночі, у тому числі 11 над Краснодарським краєм.

"Санкції" України проти нафтової промисловості РФ

Попередні відпрацювання Сил оборони України по нафтопереробних об’єктах на території ворога вивели кілька потужних НПЗ Кремля з ладу на півмісяця. Так, було повністю зупинено Саратовський НПЗ внаслідок ударів українських БПЛА 11 і 14 листопада строком до кінця місяця.

Так само один з найбільших російських НПЗ в Рязані, який був головним постачальником палива в столичний регіон РФ, в результаті дій українських військових 15 листопада був відправлений "у відпустку" до кінця осені.

