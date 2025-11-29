Робот пройшов 106,286 кілометрів без зупинки.

Компанія AgiBot із Шанхая встановила новий світовий рекорд. Її робот AgiBot A2 пройшов 106,286 кілометрів без зупинки, що зафіксували в Книзі рекордів Гіннесса як найдовшу дистанцію, пройдену гуманоїдним роботом.

В AgiBot розповіли, що маршрут пролягав від озера Цзіньцзі в Сучжоу до набережної North Bund у Шанхаї.

Кілька тижнів тому майже 70% роботів, які брали участь у напівмарафоні разом із людьми, не змогли дістатися фінішу. A2 ж подолав відстань, що більш ніж удвічі перевищує довжину стандартного марафону, причому без єдиного вимкнення.

Робот AgiBot A2 використовує власну систему ActionGPT, яка обробляє текст, мову і зображення. Він важить близько 69 кг, зріст приблизно 1,7 м, на спині встановлена змінна батарея на 700 Втг, що забезпечує до двох годин роботи. Конструкція модульна, її можна адаптувати конфігурацію під конкретні підприємства або сценарії.

Для автономної навігації A2 обладнаний шістьма камерами і лідарами, що забезпечують круговий огляд. Підтримується віддалене управління, аж до контролю зі смартфона. Окрему версію - A2-W - уже використовують на заводах Fulin Precision, де робот допомагає переміщати матеріали та виконувати однотипні завдання.

