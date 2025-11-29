Слідом за опозиційними активістами, журналістами і військовими дезертирами на Захід потягнулися ті, хто ще недавно їх репресував.

З початком повномасштабної агресії проти України російські поліцейські та представники інших силових відомств почали тікати на Захід. Деякі вже активно дають свідчення про те, як путінський режим влаштовує репресії. Про це в інтерв'ю проєкту "Можем объяснить" розповіла засновниця фонду "Русь сидящая", правозахисниця Ольга Романова.

"Раніше це були поодинокі випадки, але з початком війни вони перетворилися на потік, досить серйозний. Це і співробітники ФСВП (тюремники - УНІАН), і слідчі високого рівня, і прокурори. Через мене пройшли, напевно, десятки. Я зараз постійно працюю з п'ятьма", - розповіла правозахисниця.

За словами Романової, найвисокопоставленіший представник російського репресивного апарату, який утік на Захід (про якого їй відомо) - це слідчий з особливо важливих справ Центрального апарату Слідчого комітету РФ (щось на кшталт Державного бюро розслідувань в Україні). Наразі цей слідчий-втікач займається написанням дисертації в британському університеті з проблематики правозахисної діяльності в РФ.

Відео дня

"Чотири високопоставлені співробітники ФСВП свідчили в Міжнародному кримінальному суді та свідчать під час універсальної юрисдикції, тобто під час фіксації воєнних злочинів. Вони були свідками розпоряджень про катування українських громадян у російських в'язницях", - каже Романова.

Вона підкреслила, що свідчення цих людей часом важливіші за доповіді ООН, оскільки це люди, які знають російську систему зсередини.

За словами Романової, самі втікачі пояснюють своє рішення покинути РФ тим, що відпочатку йшли в силові органи з мрією змінити систему зсередини. Але з початком війни проти України на цих мріях довелося поставити хрест.

"Здебільшого це жах від того, що їхня країна, Росія - агресор, і їм доводиться так чи інакше брати в цьому якусь участь. "Відмазувати" когось на фронті, мучити українців", - каже правозахисниця.

Ситуація в Росії: новини за темою

Як писав УНІАН, із початком війни проти України в Росії розпочалася низка загадкових смертей топ-менеджерів нафтогазових і оборонних компаній та впливових чиновників. Експерти пов'язують це або з підкилимною боротьбою за перерозподіл ресурсів, або з репресіями проти найбільш знахабнілих, хто краде безпосередньо у Путіна.

Також ми розповідали, що раніше до США втік російський інженер, який знає секрети ракетоносця Ту-160. В іншому епізоді втік військовий льотчик, який відразу здався найближчому посольству США.

Вас також можуть зацікавити новини: