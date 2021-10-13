Плазун ледь не вкусив мотоцикліста, який і не підозрював про небезпечного "пасажира".

На Рівненщині мотоцикліст сильно пошкодував про зупинку у лісі. Чоловік ненадовго відійшов від свого "залізного коня", а коли повернувся - на нього чекала небезпечна "пасажирка". Змія сховалася у мотоциклі та ледь не вкусила власника транспорту.

Напад плазуна чоловік знімав на відео, повідомили у сюжеті ТСН.

Так, мешканець Рівненської області їхав через ліс, коли йому знадобилася раптова зупинка. Чоловік ненадовго залишив свій мотоцикл без нагляду. Коли ж він повернувся і хотів сісти на свого "залізного коня", йому довелося зустрітися зі змією.

Читайте такожЗ океану на узбережжя винесло загадкову коричневу істоту (фото)Небезпечна "пасажирка" сховалася у мотоциклі. Чоловік вирішив прогнати плазуна палицею, проте це був не найкращий варіант. Змія кинулася в обличчя мотоцикліста та ледь його не вкусила. Напад плазуна мешканець Рівненщини зняв на відео.

За словами мотоцикліста, він уперше бачив, щоб гадюка заповзала на транспорт. На щастя, змія не вкусила чоловіка, він не постраждав. Водій скинув плазуна на землю та поїхав.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що змія заповзла в туалет і вбила 6-річну дівчинку. Плазун вкусив дитину, вона померла у лікарні.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко