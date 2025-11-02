Попри складну екологічну ситуацію, у дельті Сухої Московки природа почала самостійно відновлюватися.

Після підриву росіянами Каховської ГЕС рівень Дніпра впав, і на поверхні річки Сухої Московки з’явився шар намулу, який накопичувався десятиліттями. Тепер на ньому виріс ліс.

Як розповів еколог і дослідник Великого Лугу Павло Олійник "Телеграфу", цей намул містить значні концентрації важких металів - наслідок багаторічного використання річкових вод у технологічних процесах металургійних підприємств Запоріжжя. Саме тому вода в річці має характерний іржаво-червоний відтінок, подібний до кольору оксиду заліза.

За словами Олійника, після обміління річки було відібрано проби ґрунту в межах міста. Аналіз показав суттєве перевищення вмісту токсичних елементів: кадмію — у 4,3 раза, хрому — у 3,2, міді — у 3,5, свинцю — у 6,5, марганцю — у майже 5, нікелю — у 3,5 раза. Водночас зразки з інших ділянок виявилися чистішими — вони розташовані далі від промислових джерел забруднення.

Попри складну екологічну ситуацію, у дельті Сухої Московки природа почала самостійно відновлюватися. Уже за кілька місяців після весняного спостереження на колишньому річищі, яке ще навесні було майже голим, з’явилися густі зарості верб. На думку еколога, це позитивна тенденція: верби виконують природну очисну функцію, адже здатні вбирати з ґрунту важкі метали. Такі дерева належать до фітоекстракторів — рослин, які накопичують токсичні елементи й сприяють очищенню території. Крім того, вони зміцнюють береги та запобігають подальшій ерозії.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Нагадаємо, після теракту на греблі Каховської ГЕС, який у червні 2023 року влаштували окупанти, на спустошеній місцевості виріс вербовий ліс.

Еколог Яків Дідух розповідав, що спочатку були побоювання щодо пилових бур, але цього не сталося, бо територію швидко почала заселяти верба.

Восени 2023 року верба вже досягала 2 м, на 1 кв. м припадало до 25 пагонів. Восени 2024 року верби вже сягали 5 м.

