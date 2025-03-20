Інноваційне обладнання визначає температуру, солоність і тиск на різних глибинах.

Українські науковці почали нове дослідження - з борту флагмана наукового флоту, криголама "Ноосфера" запустили океанографічні буї для підводних вимірювань.

Як повідомляється на сторінці Національного антарктичного наукового центру в соціальній мережі Facebook, у березні вони встановили у водах Антарктики шість аргобуїв. Це інноваційне автономне обладнання для підводних вимірювань, яке не має двигуна і рухається за течією. Буї визначають температуру, солоність і тиск на різних глибинах. Потім через супутник разом з GPS координатами передають ці дані у світову базу:

"Це вперше не лише для наших полярників, які вивчають Південний океан, а загалом для України. Завдяки цим приладам вчені зможуть дізнатися більше про зміни течій у Південному океані через значне потрапляння прісної води, а також про інші процеси".

Також зазначається, що ці дослідження допоможуть аналізувати взаємодію між холодними водами моря Ведделла та відносно теплими водами центрально-західної частини Антарктичного півострова (протока Брансфілд). Йдеться про процес змішування вод, вплив прісної води через танення льоду та режим течій на різних глибинах.

За словами науковців, зібрані дані стануть частиною світової мережі океанографічних спостережень. Дослідження здійснюється в межах проєкту OCEAN ICE програми ЄС "Горизонт Європа" та фінансується ЄС спільно з Міністерством досліджень та інновацій Великої Британії.

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Як відомо, Україна активно проводить наукові дослідження в Антарктиді через свою станцію "Академік Вернадський", розташовану на острові Галіндез. Ця станція є спадкоємцем британської станції "Фарадей", яку Україна отримала в 1996 році.

Полярники проводять комплексні дослідження в галузях геофізики, метеорології, біології та гляціології.

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