Світовий рекордсмен з кайтсерфінгу намагався встановити новий рекорд і довести важливість відновлюваної енергії.

Португальський кайтсерфер Франциско Луфінья здійснив незвичайну подорож на човні, використовуючи тільки відновлювальну енергію.

Деталі поїздки спортсмен висвітлював у своєму Instagram.

Читайте такожУ Канаді пара переправила через затоку свій 100-річний будинок (фото)Луфінья мав на меті перетнути Атлантику і для цього він обрав незвичайний човен, який працює виключно на відновлюваних джерелах енергії.

Розпочалася його подорож в Ліссабоні 3 листопада, а завершилася на карибському острові Мартініка 20 грудня. Літаком ця подорож займає близько 14 годин.

Човен рухався лише за допомогою повітряних зміїв. Електричну енергію португалець отримував із сонячних батарей, а питну воду - опріснюючи океанську.

Метою цієї Атлантичної місії, підтриманої португальською електроенергетичною компанією, було, зокрема, довести, що сила вітру, води та сонця є невичерпною.

У 2013 році Луфінья встановив світовий рекорд, здійснивши найдовшу безперервну подорож на кайтсерфі - 199 морський миль.

Тепер він очікує, що Книга рекордів Гіннеса підтвердить, що він найшвидше в історії самотужки перетин Атлантичний океан на повітряному змії.

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