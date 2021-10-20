Спочатку власники будинку планували підняти його на вантажівку. Але врешті відмовилися від цієї ідеї через лінії електропередач, які можна було зачепити дорогою.

Пара з канадського міста Макайверс переправила свій 100-річний будинок через затоку.

Про це повідомляє The Insider.

Даніела Пенні і Кірк Ловелл уподобали будинок на острові Ньюфаундленд та вирішили переправити його на нове місце. Спочатку вони планували підняти його на вантажівку. Але врешті відмовилися від цієї ідеї через лінії електропередач, які можна було зачепити дорогою. В результаті пара вирішила переправити будинок за допомогою моторних човнів через затоку Святого Лаврентія.

Даніела та Кірк сконструювали сталеву раму з колесами та платформу із 28 пластикових бочок й утеплювачу із пінополістиролу.

Під час переміщення на човнах будинок нахилився і почав тонути, але завдяки іншим човнам його успішно вдалося відбуксирували до берега.

Тепер 100-річний будинок перебуває на новому місці у Макайверсі.

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Нагадаємо, у штаті Меріленд баржою переправили раритетний будинок, якому понад 250 років. Помешкання у георгіанському стилі належало сімейству Чемберлейнів ще до проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Власники унікального маєтку переїжджали, однак розлучатися з унікальною спорудою їм було прикро. Тож вирішили його прихопити із собою.

Автор: Віолетта Орлова