Щорічно мільйони людей у всьому світі залишають свої будинки через повені.

Глобальне потепління призведе до масових міграцій населення із зон повені.

Такий прогноз дають вчені у своєму дослідженні, опублікованому в Environmental Research Letters, передає Naked Science.

Щорічно мільйони людей у всьому світі залишають свої будинки через повені. Попередні дослідження показали, що ризик річкових повеней, як очікується, зміниться в результаті глобального потепління і його впливу на гідрологічний цикл.

З 2008 року стихійні лиха призвели до переміщення 288 мільйонів людей по всьому світу, що в три рази більше, ніж міграції, що відбулися в результаті збройних конфліктів. Основна причина переселення - повені.

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Нове дослідження міжнародної групи вчених зі Швейцарії, Німеччини та Нідерландів показало, що як глобальне потепління, так і зміна чисельності населення, за прогнозами, призведуть до значного підвищення ризику міграцій, викликаних повенями. Це буде відбуватися в найближчі десятиліття.

Як з'ясувалося, якщо зміна клімату піде відповідно до Паризької угоди, а чисельність населення залишиться на нинішньому рівні, міграції людей із зон повеней будуть рости приблизно на 50 відсотків на кожен градус підвищення температури на планеті.

Якщо ж додати в моделювання дані про прогнозоване зростання населення, ризик міграцій до кінця століття повинен зрости на 350 відсотків.

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Автор: Денис Прядко